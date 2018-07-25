Минрегион отчитался о готовности к отопительному сезону

К зиме готовы 52% школ, 51,6% детских садов и более 50% больниц.

По состоянию на 25 июля к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 51,8% жилых домов и 51,5% объектов социальной сферы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

"По нашим данным, на сегодняшний день из 161 266 домов подготовлено 83 476, или 51,8%", - сообщил он.

Кругляк добавил, что к отопительному сезону готовы 51,5% объектов социальной сферы. В частности, к зиме готовы 52% школ, 51,6% детских садов и более 50% больниц.

В свою очередь, вице-премьер-министр Генадий Зубко отметил, что средств для подготовки к отопительному сезону в регионах достаточно.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Геннадий Зубко заявил, что местные органы власти направляют только 3% бюджета развития на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, чего может быть недостаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.