Лидирует Майами: Bloomberg опубликовал рейтинг самых дорогих городов для ночевки

Кроме Майами, в ТОП-3 городов мира с самой дорогой ночевкой попали Бостон и Рейкьявик.

На основе данных онлайн-платформы аренды жилья для туристов Airbnb агентство Bloomberg составило рейтинг городов, в которых будет дороже всего переночевать. Читайте такжеКак две месячные зарплаты: Киев занимает второе место в мире по стоимости аренды жилья Как свидетельствуют данные рейтинга, самое дорогое жилье в Майами, США. Переночевать здесь обойдется, в среднем, в 205 долларов. Второе место занял Бостон, США, с ценой 195 долларами. Далее по списку идут Рейкьявик, Исландия, – 194 доллара; Тель-Авив, Израиль, – 188 долларов; Дубай, ОАЭ, – 185 долларов; Лос-Анджелес, США, – 180 долларов. Немного дешевле Амстердам, Нидерланды, и Сан-Франциско, США, – 178 долларов, а также Сидней, Австралия, и Иерусалим, Израиль, – 173 доллара. Отмечается, что Майами и Бостон второй год подряд возглавляют список.

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