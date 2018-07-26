Минрегион создаст публичную базу данных домов со счетчиками

По словам Зубко, таким образом появится инструмент контроля выполнения монополистами Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины создаст публичную базу данных об оснащенности домов счетчиками тепла и воды и внедрит процедуру обмена информацией между органами власти.

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Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом сообщил глава ведомства Геннадий Зубко, комментируя принятие правительством соответствующего постановления.

"Мы наводим порядок в системе учета тепла и воды в домах. Если раньше не было четких обязательств в органы местной власти подавать информацию о количестве установленных в регионах домовых узлов коммерческого учета, то теперь мы устанавливаем такие обязательства, вводим мониторинг. Он будет публичным, каждый сможет проверить информацию, которая ежемесячно обнародуется на сайте Госэнергоэффективности", - цитирует пресс-служба Зубко.

По его словам, в случае выявленных нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию Госпродпотребслужбе для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

"То есть появляется инструмент контроля выполнения монополистами Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Еще одна важная составляющая полноценного учета воды и тепловой энергии, благодаря которому потребители будут платить только за потребленные ресурсы, а не по нормам", - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закона "О жилищно-коммунальных услугах" в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.