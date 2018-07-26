Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 миллиарда

Правительство готовится к проведению конкурса в наблюдательный совет фонда.

Кабинет министров Украины увеличил до 1,6 миллиарда гривень уставный капитал Фонда энергоэффективности, работа которого позволит профинансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в промышленности и в жилом секторе.

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Соответствующие решение было принято в ходе заседания правительства в четверг.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минрегиона, уставный капитал Фонда энергоэффективности увеличен на 1,5 миллиарда гривень.

"Увеличение уставного капитала даст возможность работать над структурой (Фонда энергоэффективности - УНИАН). Но мы уже готовимся к конкурсу в наблюдательный совет, в который войдут два представителя Кабинета министров, один независимый представитель от наших донорских организаций, и два человека будут отобраны на независимом конкурсе", - сказал в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Кабмин зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну.

В начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 млн грн будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 миллионов евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.