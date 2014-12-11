Оккупационная власть Крыма решила "узаконить" национализацию имущества Украины

Оккупационные власти Крыма - "Государственный совет" - принял в первом чтении законопроект, закрепляющий на законодательном уровне механизмы перехода имущества Украины в собственность "Республики Крым", передает "Новости Крыма".

По словам авторов документа, действующее в России законодательство не содержит положений, регламентирующих прекращение права собственности третьего государства на имущество в связи с включением части территории такого государства в состав РФ.

Читайте такжеЕС планирует расширить санкции в отношении туристической и энергетической отраслей Крыма«Таким образом законопроект предусматривает придание ранее принятым решениям об обращении имущества в собственность Республики Крым юридической силы законодательных актов РК», – говорится в пояснительной записке.

Также законопроект упрощает порядок кадастрового учета объектов капитального строительства, обращенных в собственность республики.

Кроме этого, законопроектом установлены дополнительные случаи, при которых возможно отчуждение собственности земельных долей и паев для размещения на них значимых для "Республики Крым" объектов, определенных нелегитимным Советом министров Крыма.

Напомним, 12 ноября т.г. "Государственный совет Республики Крым" национализировал «Крымхлеб», который входил в украинский холдинг «Золотой урожай», и лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское», принадлежавший украинскому бизнесмену Сергею Таруте.

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