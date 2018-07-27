"Киевтеплоэнерго" получила лицензию на переработку мусора на заводе "Энергия"

Лицензия вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензию на переработку бытовых отходов на столичном заводе "Энергия" для коммунальной компании "Киевтеплоэнерго", которая будет управлять тепловыми сетями и генерирующими активами столицы после завершения действующего соглашения с "Киевэнерго".

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Соответствующее постановление было принято на очередном заседании регулятора.

Лицензия вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 22 июля завод "Энергия" приостановил прием мусора в связи с окончанием действия соглашения киевской власти с компанией "Киевэнерго" по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса столицы в части управления имуществом этого предприятия, а также ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6.

Соглашение между столичными властями и компанией "Киевэнерго" на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году.

Начиная с 2011 года на заводе "Энергия" была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году там была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, получаемого при сжигании мусора, достаточно, чтобы обеспечивать отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. В рамках программы модернизации была реконструирована система очистки выбросов, что позволило существенно улучшить экологические показатели предприятия.

На сегодняшний день завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности столицы.