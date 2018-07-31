Горячей воды не будет и в сентябре: суд перенес заседание по спору "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго"

Представитель "Нафтогаза" попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов которого ещё нет.

Хозяйственный суд Киева перенес на 10 сентября подготовительное заседание по делу, в котором коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", получившее в управление тепловые активы от "Киевэнерго", требует от НАК "Нафтогаз Украины" признать заключенным договор на поставку газа.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял 31 июля.

"По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда оглашен перерыв до 10 сентября", - сказала судья Виктория Сивакова.

В ходе судебного заседания представитель "Киевтеплоэнерго" сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление "Киевэнерго" по данному делу. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, так как от его решения зависит возобновление горячего водоснабжения киевлян.

В то же время, представитель "Нафтогаза" попросил суд отложит рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов, которого ещё нет.

После завершения судебного заседания стороны отказались от комментариев журналистам.