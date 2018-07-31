У Ахметова рассказали, на каком этапе передача столичных ТЭЦ в управление городу

«Киевэнерго» завершает передачу ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия» в управление коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

Принадлежащая Ринату Ахметову компания «Киевэнерго» завершает передачу столичных ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия» в управление коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

«Согласно решению Киевсовета, 31 июля заканчивается действие продленного соглашения между компанией «Киевэнерго» и КГГА на управление энергообъектами коммунальной собственности – двумя столичными теплоэлектроцентралями ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также единственным в Украине мусоросжигательным заводом «Энергия». Сегодня в 24:00, после фиксации показаний газовых счетчиков предприятий, соответствующие протоколы будут переданы новому управляющему – коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в течение 2001-2017 годов «Киевэнерго» инвестировала в тепловое хозяйство столицы более 3,2 млрд грн, из них 2,9 млрд грн – в 2013-2017 годах, после вхождения компании в состав ДТЭК. Инвестиции были направлены на капремонты и реконструкцию энергообъектов столицы.

В пресс-службе также напомнили, что соглашение на управление столичным энергокомплексом было подписано между «Киевэнерго» и КГГА в 2001 году. Его действие истекло 31 декабря 2017 года и было продлено решениями Киевсовета в соответствии с этапами передачи имущества.

На первом этапе в конце отопительного сезона 2017/2018 годов городскому коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» были переданы теплосети, котельные и районные теплостанции, а также переведено порядка 4 тыс. персонала «Киевэнерго».

На втором этапе передачи, который завершается сегодня в полночь, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» принимает ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающие теплоэнергией около 60% киевлян, а также мусоросжигательный завод «Энергия», который утилизирует около 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой порядка 300 столичных жилых многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, 22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

25 июля во время селекторного совещания под председательством вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко представитель столичной власти - заместитель председателя КГГА Пантелеев призвал правительство рассмотреть ситуацию с газоснабжением столицы в рамках работы Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Городской чиновник обратил внимание, что с 1 августа из-за отсутствия газа вынуждены будут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию.

Городская власть Киева обязала руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, предприятий и учреждений до 30 июля провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Руководители медицинских учреждений здравоохранения должны привести в готовность имеющиеся автономные источники питания; обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключений сетей электроснабжения; разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения.