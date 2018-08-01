Киеву разрешили закупить «коммерческий» газ для бесперебойной работы ТЭЦ-5

Город выйдет на открытый рынок в случае, если не сможет сейчас договориться с "Нафтогазом" о газоснабжении.

Киев получил разрешение от Кабинета министров Украины закупить газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.

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Об этом сообщил в эфире ТРК Киев директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

«Уже два дня проходят переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Сегодня утром (31 июля – ред.) было заседание в Кабмине. Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (КП «Киевтеплоэнерго» - УНИАН) или урегулировать вопрос с НАК "Нафтогаз", пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый «коммерческий» газ, то есть на открытом рынке. Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать», - сказал Науменко.

Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании НАК «Нафтогаз Украины» договора на поставку газа заключенным.

Как сообщал УНИАН, 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

25 июля во время селекторного совещания под председательством вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко заместитель председателя КГГА Пантелеев призвал правительство рассмотреть ситуацию с газоснабжением столице в рамках работы Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Городской чиновник обратил внимание на то, что с 1 августа из-за прекращения подачи газа вынуждены будут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло, но и электроэнергию.

Мэр Киева Виталий Кличко ожидает, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность, которая позволит возобновить горячее водоснабжение и не допустить отключения электроэнергии в столице.