Пока "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" идут на мировую, для столичных ТЭЦ купили "частный" газ

Ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации на данный момент стабилизирована.

Киевская городская государствення администрация закупила газ у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины, для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ, которые сегодня перешли в управление города от "Киевэнерго", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Укараины" по итогам встречи в Администрации президента Украины, в которой принимали участие председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и председатель КГГА Виталий Кличко.

"Ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации на данный момент стабилизирована. КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины", - сказано в сообщении.

Ожидается, что эти объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве в отношении накопленных долгов за льготный газ, связанных с этими объектами.

Отмечается, что на этой неделе Кабинет министров Украины разработал и предложил долгосрочное решение, которое позволит возобновить газоснабжение киевских объектов теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства.

"Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде", - сказано в сообщении.

"Нафтогаз" приветствует готовность Киевской городской государственной администрации выполнить требование Закона "О теплоснабжении" относительно признания долгов, накопленных из-за несвоевременной оплаты поставленного тепла частью потребителей. Компания подтверждает свою готовность немедленно предоставить газ для работы теплогенерирующих предприятий Киева на законных основаниях", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 миллиардов гривень долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 миллиарда гривень начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 миллиарда гривень, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

Мэр Киева Виталий Кличко ожидает, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность, которая позволит возобновить горячее водоснабжение и не допустить отключения электроэнергии в столице.