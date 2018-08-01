Минобороны насчитало миллион гривень штрафа за срыв сроков строительства казарм

По данным министерства, в настоящее время компаниями-застройщиками уже уплачено более 110 тысяч гривень штрафных санкций.

В Министерстве обороны Украины насчитали штрафные санкции в размере 1 миллион гривень тем компаниям, которые сорвали сроки строительства казарм улучшенной планировки для военнослужащих по контракту Вооруженных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец.

Он напомнил об обществе с ограниченной ответственностью "Рост", которое значительно нарушило условия выполнения контрактов на общую сумму более чем 300 миллионов гривень.

"В настоящее время обществу с ограниченной ответственностью "Рост" начислены штрафные санкции и пеня - около 2,6 миллиона гривень. Также указанному обществу направлены документы на расторжение соглашений. Министерством обороны готовятся материалы в суд", - заявил Чергинец.

По его словам, некачественно и недобросовестно выполняют свои обязанности и другие компании. В частности, речь идет о нарушении выполнения подрядчиками договорных обязательств в пределах несвоевременного завершения работ первого этапа (земляные работы - устройство фундамента), что создает предпосылки несвоевременного завершения строительства объектов в целом в определенные договорами сроки.

"С целью досудебного регулирования споров заказчиками строительства к подрядчикам, которые грубо нарушают сроки выполнения этапов строительства, в соответствии с хозяйственным кодексом и в соответствии с условиями договоров, направлены претензии по начислению штрафных санкций на сумму более 1 миллиона гривень", - подчеркнул Чергинец.

Он отметил, что в настоящее время подрядчиками, которые планируют продолжать работу, выплачено более 110 тысяч гривень штрафных санкций.

Как сообщал УНИАН, до конца этого года в Минобороны планируют ввести в эксплуатацию 122 объекта для военнослужащих, еще 62 объекта - в первом полугодии 2019 года.