Минрегион готовит законопроект об обновлении устаревшего жилья в Украине

По словам замминистра, даже если закон примут в 2019 году, то еще понадобится 2-3 года, чтобы проект можно было начинать.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) планирует до конца года внести в Верховную Раду законопроект об обновлении устаревшего жилья в Украине.

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Об этом после круглого стола, посвященного теме реконструкции устаревшего жилья, сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

«Минрегион разрабатывает законопроект о реконструкции жилого фонда. Наш институт «Дипромисто» является разработчиком. Он подготовил первую редакцию, но сегодня мы решили провести круглый стол и обсудить проблемные вопросы, которые, возможно, не вошли в закон. Через две недели мы хотели бы на эти вопросы ответить и после этого передавать законопроект в Верховную Раду. Мы надеемся до конца года утвердить законопроект в Кабмине, пройти профильный комитет Верховной Рады и зарегистрировать в парламенте. Но хочу сказать, что сейчас сложно спрогнозировать голосование парламента за этот законопроект в связи с выборами", - сказал он.

При этом Парцхаладзе добавил, что даже если закон примут в 2019 году, то еще понадобится 2-3 года, чтобы проект можно было начинать. «Пока инвесторам экономически не очень интересно входить в такие проекты, так как рынок просел», - отметил он.

Также, по словам замминистра, в законопроекте предусмотрено два потенциальных принципа обновления жилья – снос старых объектов или реконструкция.

«Решение о сносе будет приниматься при определенных условиях. Например, лучше это делать микрорайонами, что даст возможность менять устаревшие сети и проводить реконструкцию школ и садиков. Однако не везде необходимо сносить дома. Люди должны сами принимать решение. Мы хотим отобразить в законодательстве нормы, которые обезопасят людей от возможного обмана. Мы хотим, чтобы их интересы были защищены», - сказал Парцхаладзе.

Также, он подчеркнул важность заинтересованности людей в обновлении жилья.

«Поэтому в законопроекте мы проговариваем, чтобы жители объектов, которые подлежат сносу, получали компенсацию в виде дополнительной жилой площади. Также, чтобы квартиры были с ремонтом», - сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что во многом заинтересованность инвесторов в строительстве зависит от экономической целесообразности.

«Скажу честно, что сегодня это интересно, когда стоимость квартир составляет 30-35 тыс. грн за кв. м. Тогда инвестору будет интересно строить. Тендеры на поиск инвестора будут проводить местные органы власти. Важно, чтобы это были надежные инвесторы, но ответственность должна быть на местных органах власти», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует разработать и внести в 2019 году в Верховную Раду законопроект о рынке аренды жилья.