Поднятия цены на газ: украинцам уже обещают субсидии

Повышение стоимости газа является одним из главных условий предоставления Украине очередного кредита от МВФ.

В случае повышения цены на газ для населения граждане Украины смогут рассчитывать на помощь в виде субсидий, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире 5-го канала.

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По его словам, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредитных средств Украине, причем поднятие цены на газ для населения является одним из главных условий для выделения средств.

Как отметил Розенко, в правительстве принимают во внимание тот факт, что мировые тренды свидетельствуют о постоянном росте цены на газ, но нынешний уровень жизни украинцев не позволяет сегодня говорить о том, что стоимость этого энергоресурса может быть существенно повышена.

«Для нас очень важно на сегодняшний момент сохранить баланс между тем, как реагируют мировые рынки, и самое главное – защитить людей. На сегодняшний день та система субсидий, которая есть, мы хотим её, с одной стороны, активизировать, а с другой – сказать людям, что система субсидий работает, она защитит каждого человека, каждую семью даже во время поднятия цен», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, принято ли уже решение о повышении цены на газ для населения, Розенко ответил, что он в переговорах с МВФ не участвует, поэтому не обладает такой информацией.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года.

26 июля Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.