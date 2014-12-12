В России ставки кредитов по ипотеке достигли 4-летнего максимума

Средняя ставка ипотечных кредитов в России составила 12,3%, однако в октябре окончательно сформировалась тенденция к росту ставок: ипотечные кредиты выдавались в среднем по ставке 12,8%, что на 0,4 п.п. выше значения предыдущего месяца, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Читайте такжеМинфин США: санкции и падение цен на нефть давят на российскую экономику«Такой уровень ставок является максимальным с конца 2010 года (за исключением марта 2013 года, когда месячная ставка составляла 12,9%)», — говорится в сообщении.

С учетом сохранения высокой стоимости фондирования АИЖК ожидает, что большинство участников рынка продолжат повышать ставки по своим ипотечным программам. При этом агентство отмечает стремление отдельных участников рынка сохранить уровень ставок, компенсируя возросшую стоимость фондирования за счет дополнительных платежей и комиссий.

«Несмотря на то что в абсолютном выражении рынок ипотеки поставил очередной рекорд, месячные темпы роста выдачи снизились примерно до 20% в августе — октябре (в январе они составляли 52%)», — говорится в сообщении.