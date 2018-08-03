Мировые инвестиции в недвижимость достигли максимума 2007 года

Аналитики отмечают, что второй квартал на мировом рынке инвестиций в недвижимость характеризовался ростом до $173 млрд.

Объем инвестиционных сделок на глобальном рынке недвижимости вырос до $341 млрд в первом полугодии 2018 года.

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Об этом свидетельствуют подсчеты экспертов JLL, передает «Зеркало недели».

Показатель за полугодие увеличился на 13% и достиг максимального уровня с 2007 года, отмечается в исследовании.

Аналитики отмечают, что второй квартал на мировом рынке инвестиций в недвижимость характеризовался ростом до $173 млрд, что на 2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В частности, регионы Северной и Южной Америки увеличили полугодовой показатель на 9%, до $132 млрд. Европейские рынки показали за полугодие рост объема сделок на 9%, до $128 млрд.

В Азиатско-Тихоокеанском установлен абсолютный рекорд по итогам полугодия - $81 млрд, рост на 29%.

С точки зрения сегментов рынка недвижимости, наибольший рост спроса наблюдался на складские и индустриальные объекты.

В исследовании отмечается, что глобальный рынок недвижимости продолжает демонстрировать позитивную динамику и притягивать инвесторов. Аналитики компании ожидают сохранения мирового объема инвестиционных сделок в 2018 году на уровне прошлого года: по предварительной оценке, показатель составит около $ 715 млрд.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Фонд госимущества запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки, что подразумевает автоматическую электронную проверку каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости.