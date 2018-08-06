Стали известны страны, в которых предпочитают "вить гнездо" украинцы

Наибольшим спросом среди украинцев пользуется недвижимость в Болгарии, Турции, Греции, Черногории, Испании и Словакии.

В некоторых странах по цене киевской однокомнатной квартиры можно приобрести просторные хоромы, в других – в нагрузку к договору купли-продажи идет вид на жительство. В каких странах предпочитают "вить гнездо" украинцы и сколько стоят заграничные хоромы?

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Об этом сообщает Еtceterа.

"Всплеск покупок зарубежных вилл украинскими гражданами начался сразу после событий 2014 года. Покупателями чаще становились не бизнесмены и крупные предприниматели, а обычные граждане, продавшие свое жилье на родине (в частности, в Крыму, Луганске и Донецке) и вложившие полученные деньги в заграничные дома и квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшим спросом среди украинцев пользуется недвижимость в Болгарии, Турции, Греции, Черногории, Испании и Словакии. Это связано, прежде всего, с близостью морского побережья, относительно приемлемыми ценами и лояльностью правительства к нерезидентам страны в вопросах получения ВНЖ.

"Однокомнатная квартира в многоквартирном доме в Болгарии стоит от 22 тысяч евро. Квартира-студия площадью около 35 квадратных метров в Турции обойдется примерно в 30 тысяч долларов. Для того чтобы приобрести скромную однокомнатную квартиру в прибрежной зоне в Греции, придется раскошелиться в среднем на 35 тысяч евро". - информирует издание.

Подчеркивается, что в некоторых странах установлена минимальная сумма, которую необходимо потратить на недвижимость, если вы рассчитываете получить ВНЖ. Например, для того чтобы претендовать на испанское гражданство, необходимо потратить на местную недвижимость полмиллиона долларов. На Кипре можно получить гражданство уже через полгода после оформления договора купли-продажи, если нерезидент потратил на новое жилье 250 тысяч евро. В Латвии можно получить гражданство в течение пяти лет при условии, что приобретенное жилье стоило не менее 70 тысяч евро. А, например, в Турции и Доминиканской Республике покупка даже самой маленькой квартиры является основанием для получения ВНЖ.

Интересно, что для получения украинского гражданства, иностранцам необходимо приобрести жилье стоимостью не менее 100 тысяч долларов.