Фонд госимущества сделал Единую базу отчетов об оценке недвижимости абсолютно открытой

По состоянию на 6 августа эта информация охватывает данные об около 16500 объектах оценки, а в дальнейшем она будет постоянно обновляться.

Фонд государственного имущества Украины обнародовал информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости, сделав данные из базы открытыми для всех желающих.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, по состоянию на 6 августа эта информация охватывает данные об около 16500 объектах оценки, а в дальнейшем она будет постоянно обновляться.

«Открытость Единой базы прописана в 172 статье Налогового Кодекса Украины, и эта норма важна для того, чтобы оценочное сообщество могло за счет публичности отчетов об оценке «самоочищаться». Если кто-то будет пытаться занижать стоимость, то об этом будут знать все. Фонд открыт и прозрачен в своих действиях и желании усовершенствовать оценку налогооблагаемой имущества, чтобы исключить манипуляции на рынке оценки, направленные на уклонение от уплаты налогов в бюджет», - написал он.

Информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости можно получить по ссылке.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Фонд госимущества запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки, что подразумевает автоматическую электронную проверку каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости.