В Киеве реставрируют Бессарабский рынок - объявлен тендер на 5,5 миллиона

Аукцион запланирован на 23 августа.

Коммунальное предприятие «Бессарабский рынок» в Киеве объявило тендер на разработку проекта реставрации здания рынка на Бессарабской площади за 5,5 млн грн.

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Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, аукцион запланирован на 23 августа.

Тендер предусматривает разработку проектно-сметной документации "Реставрация здания крытого рынка на Бессарабской площади, 2 в Шевченковском районе Киева с приспособлением под современные нужды".

Срок выполнение работ: 7 сентября - 29 декабря 2018 года.

Отметим, что тендер на разработку проектно-сметной документации реставрации здания крытого рынка на Бессарабской площади уже объявлялся в конце февраля этого года. Планировалось, что проектная документация будет разработана в течение апреля-декабря 2018 года, а ориентировочная стоимость всех работ составит 3,5 млн грн. Однако этот тендер был отменен.

Справка УНИАН. В начале сентября 2017 года замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис заявил, что в КГГА начата подготовка к реставрации Бессарабского рынка. По его словам, идет сбор информации из всех источников, чтобы иметь четкую картину перед подготовкой проекта реставрации.