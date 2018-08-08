В этом году в Днепре за счет городского бюджета отремонтировали более 600 жилых домов

В городе активно ремонтируют жилые дома.

В Днепре за счет городского бюджета в этом году планируют сделать ремонт в 1400 домах. На это предусмотрено около 500 млн гривен. В более 600 домах уже провели ремонтные работы.

«Восстановление жилищного фонда – одно из приоритетных направлений для городского головы Днепра Бориса Филатова. Прежде всего, речь идет о замене кровель, ремонте лифтов, подъездов, фасадов, установке металлопластиковых окон. Сейчас 608 домов уже отремонтировано », – сообщила заместитель начальника управления по ремонту жилищного хозяйства Днепровского городского совета Юлия Юнаш.

Так, в доме № 21 на ул. Макарова и доме № 48 на ул. Криворожской недавно отремонтировали крыши и подъезды, а на лестничных площадках установили металлопластиковые окна. Всего на улице Макарова в этом году обновили 6 домов на общую сумму около полумиллиона гривен.

По словам местных жителей, в доме № 21 на улице Макарова и в доме на улице Криворожской, 48 ремонтов не было около полувека.

«В квартире протекала крыша, и вода лилась по стене. Я подала заявку для решения этой проблемы. Вот теперь крыша отремонтирована, а в комнате сухо. Еще хотелось бы освежить фасад здания. Буду подавать следующую заявку», – рассказала Любовь Щерба, жительница дома № 21 на ул. Макарова.

Заявки на благоустройство домов принимаются в департаменте жилищного хозяйства Днепровского городского совета.