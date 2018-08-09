Украинцы забрали у немцев и британцев лидерство на рынке польской жилой недвижимости - СМИ

Второй год подряд украинцы занимают первое место среди иностранцев по объемам приобретения польской жилой недвижимости.

Украинцы оказались самыми активными среди иностранцев покупателями польской жилой недвижимости. При этом в данном сегменте Польша сохраняет лидерство в странах Центральной и Восточной Европы.

Как пишет в свежем номере журнал Новое время, в 2017 году в польских роддомах появилось на свет 2,7 тыс. младенцев с иностранным гражданством. Это в девять раз больше, чем десятью годами ранее. Из них 1,6 тыс. - украинцы. Одна из причин этого интернационального демографического взрыва - приток в Польшу иностранной рабочей силы.

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Второй год подряд украинцы занимают первое место по объемам приобретения польской жилой недвижимости. Из 264 тыс. кв. м, что в 2017-м скупили иностранцы, 70 тыс. кв. м достались украинцам. Таким образом они заткнули за пояс немцев и британцев - прежних лидеров польского рынка.

Эксперты утверждают, что у украинцев есть три причины. Первая - покупают жилье под сдачу в аренду, что приносит примерно 7–8% годовых по отношению к инвестициям, а это довольно высокий процент как для стран Евросоюза. Вторая - переезд на временное или постоянное место жительства. Третья - обеспечивать жильем детей, которые уезжают в Польшу учиться.

Новое время отмечает, что и без украинцев, польский рынок недвижимости на подъеме. По данным участников рынка, с 2015 года рост продаж квартир стал систематичным. Да и первая половина 2018-го подтвердила, что спрос на первичном рынке не ослабевает. В данном сегменте Польша сохраняет лидерство в странах Центральной и Восточной Европы. Вот тому подтверждение: за последние пять лет в этой части мира возведено 1,5 млн квартир, из них почти 800 тыс. (53%) — в Польше, причем 6% из них — в Варшаве. Таким образом польская столица превратилась в крупнейший рынок жилья в регионе.

Новые времена приводят в Польшу новый класс покупателей. В наши дни самые популярные квартиры в Польше — малометражки — 50–55 кв. м. Как для европейской столицы они стоят недорого — в среднем € 70 тыс.

Как сообщал УНИАН, квартиры в Киеве продолжают дорожать.