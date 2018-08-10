Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 28 августа 2018 года.

Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению исполнителя для строительства мусороперерабатывающего предприятия, о чем сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе осуществляется оценка соответствия участников квалификационным требованиям, на втором – рассмотрение и оценка предложений. Участниками конкурса могут быть субъекты хозяйствования всех форм собственности. Количество участников конкурса не ограничивается", - сказано в сообщении.

В КГГА добавили, что заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 28 августа 2018 года.

В конкурсной документации указано, что минимальная мощность перерабатывающего предприятия должна составлять 426 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, новый завод по переработке мусора в столице планируют построить в течение следующих двух-трех лет.

В октябре 2016 года Киевсовет утвердил план мероприятий по экобезопасности полигона твердых бытовых отходов №5 в период 2016-2018 годов с бюджетом в 300 миллионов гривень.

В целом до октября 2018 года планируется полностью закрыть полигон ТБО в Подгорцах.