В Кабмине обещают найти в бюджете средства на обслуживание уже выданных кредитов по жилищным программам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины – глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Зубко.

«Обязательно в следующем бюджете будут заложены те средства, которые необходимы для обслуживания тех кредитов, которые уже предоставлены… Те кредиты, которые были выданы, должны быть закрыты», - сказал Зубко.

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При этом он отметил, что сумму, необходимую для этих целей на следующий год, пока называть рано, так как существуют разные оценки необходимых средств из-за значительных курсовых колебаний в стране.

Как сообщал УНИАН, одним из первых решений правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В конце марта Верховная Рада приняла изменения к госбюджету, согласно которым, в частности, существенно урезала финансирование государственных жилищных программ.

Так, финансирование программы льготного кредитования молодежи было сокращено на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А программа строительства доступного жилья (70/30), на реализацию которой изначально было предусмотрено 100 млн грн, была полностью прекращена. Позднее Кабмин направил 10,11 млн грн на реализацию данной программы в 2014 году для выполнения обязательств перед гражданами, которые заключили договоры еще в 2013 году.

Как отмечал глава Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, оставшегося финансирования жилищных программ на 2014 год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. При этом Госфонд приостановил заключение новых договоров по своим программам.

В то же время, в начале декабря Конфедерация строителей Украины (КСУ) обратилась к правительству с просьбой не допустить прекращения финансирования государственных жилищных программ и предусмотреть в государственном бюджете страны на 2015 год средства в размере 800 млн грн на выполнение двух программ по обеспечению граждан доступным жильем. В частности, конфедерация просила предусмотреть в госбюджете 500 млн грн на программу льготного кредитования молодежи на приобретение жилья, а также 300 млн грн на программу строительства доступного жилья (70/30). В КСУ отмечали, что, благодаря указанным государственным программам в экономику привлекаются небюджетные средства, а благодаря увеличению объемов строительства средства, выделенные на реализацию указанных программ, возвращаются в бюджет в виде налогов.