В Минрегионе рассказали, сколько объектов уже готовы к зиме

По информации министра, две трети объектов социальной сферы и теплоснабжающих предприятий готовы к отопительному сезону 2018-2019 гг.

По состоянию на 13 августа к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 67% объектов социальной сферы и теплоснабжающих предприятий.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на слова вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы движемся согласно наработанным планам подготовки к отопительному сезону. Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий - 67% - уже готовы к зиме. И такой мониторинг мы проводим ежемесячно. Нам важно в первую очередь, как идет подготовка на местах и сколько средств выделяется органами местного самоуправления на эти цели. В прошлом году бюджеты развития на местах составляли 192 млрд грн, в 2018 году мы ожидаем 220 млрд грн», - сказал Зубко.

По его словам, большая часть средств из бюджетов развития идет на дорожную инфраструктуру, реновацию, капитальный ремонт социального сектора и т. п.

«Для нас важно достичь уровня 20%, которые будут тратиться органами местного самоуправления на подготовку к отопительному сезону», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Зубко заявил, что местные органы власти направляют только 3% бюджета развития на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, чего может быть недостаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.