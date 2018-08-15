Фонд гарантирования снова продает более 100 гектаров земли «Родовид Банка» на киевской Оболони

Начальная цена реализации составляет 2,96 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 августа проведет в системе «ProZorro.Продажи» повторный аукцион по продаже более 113,5 гектаров земли в Оболонском районе Киева, находящихся на балансе ликвидируемого «Родовид Банка».

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Как сообщается на сайте фонда, начальная цена реализации актива составляет 2,96 млрд грн, а заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 21 августа.

Отмечается, что выставленный на продажу объект является одним из наиболее ликвидных активов банка. Целевое назначение земельного участка - строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 млрд грн и еще на 3,95 млрд грн в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

26 февраля 2016 года Национальный банк по согласованию с Министерством финансов как собственником «Родовид Банка» принял решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С 21 декабря фонд начал процедуру ликвидации «Родовид Банка».