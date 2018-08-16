Оживающие метры: в Киеве продолжает дорожать жилье

Локомотивом роста стали однокомнатные квартиры в новостройках — они подорожали на 7%.

За последний год число сделок по покупке квартир в столице выросло в 1,5 раза, а цены на метры пошли вверх.

Об этом говорится в журнале "Новое время". Столичный рынок недвижимости подал признаки “движимости” — клиенты стали активнее покупать. “Оживаем”,— говорит Елена Биберова, директор киевской риелторской компании Благовест. За прошлый год число сделок на первичном и вторичном рынках Киева выросло в 1,3–1,5 раза, да и динамика прошедших семи месяцев 2018-го внушает экспертам оптимизм.

По мнению Сергея Костецкого, аналитика компании SV Development, это свидетельствует об общем восстановлении экономики. И клиенты активнее ищут себе квадратные метры. Действительно, веселей пошли дела не только в Киеве, но и в других крупных городах страны. Все это оживило аппетиты продавцов. Госкомстат, сравнив цены на жилье в первом полугодии 2018-го с тем же периодом, но годом ранее, убедился: новые квартиры в стране в среднем подорожали на 5,5%, а бывшие в употреблении метры прибавили 3,5% к своей прежней стоимости.

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Локомотивом роста стали однокомнатные квартиры в новостройках — они подорожали на 7%. Динамика цен на двухкомнатные апартаменты — на пару процентов ниже, а трехкомнатные имели в среднем 3-процентную прибавку стоимости. Схожим образом, только с коррекцией всех показателей на минус 2%, выглядит ситуация и с уже обжитым жильем.

За 7 месяцев этого года продажи на первичном рынке Киева выросли на две трети, а на вторичном — на 60%, подсчитали в SV Development. Теперь ежемесячно в главном городе страны заключают лишь в два раза меньше сделок, чем это было в докризисном 2013-м: по нынешним временам — отличный показатель.

Компактные квартиры в новостроях, приобретенные еще на стадии фундамента, не только дают приличные доходы при перепродаже уже готовыми. Они же отлично подходят для сдачи в аренду: ставки после падения в 2015–2016 годах стали расти. Так, по данным НБУ, в начале весны средняя ежемесячная плата в долларах за съемное жилье в столице оказалась на дюжину процентов выше, чем в марте прошлого года. Цены на первичку толкает вверх и рост стоимости стройработ — за первые шесть месяцев 2018-го они подорожали на четверть.

Именно дорожающий доллар обусловит плавный рост стоимости квадратных метров до конца года, уверен Костецкий.

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