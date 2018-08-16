Сколько торговых центров, школ и больниц нарушают пожарную безопасность: данные ГСЧС

ГСЧС подала в суд 891 иск на приостановление эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей по результатам проверок состояния их безопасности.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подала в административный суд 891 исковое заявление на приостановление эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей по результатам проверок состояния техногенной и пожарной безопасности этих объектов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Отмечается, что с привлечением около 2300 работников ГСЧС были проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 33 тыс. 392 заведениях. Из них - в 26 тыс. 739 дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях; 1 тыс. 829 учреждениях здравоохранения со стационарным лечением; 4 тыс. 824 торговых предприятий (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), культурно-зрелищных и досуговых учреждениях.

"За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мер к административной ответственности привлечены 32 тыс. 683 руководителя учреждений и ответственных должностных лиц. Также по результатам проверок подано в административный суд 891 исковое заявление на приостановление эксплуатации объектов", - говорится в заметке.

Согласно информации, в ходе проверок противопожарного состояния торгово-развлекательных заведений (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), культурно-зрелищных и досуговых учреждений было выявлено 82 тыс. 376 нарушений.

Так, на 1 тыс. 966 объектах отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, на 663 объектах отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение, а на 572 объектах - внутреннее противопожарное водоснабжение; 572 здания требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 515 зданиях необходимо перепланировать пути эвакуации, 1 тыс. 307 зданий нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мер к административной ответственности привлечены 4 тыс. 666 руководителей объектов и ответственных должностных лиц и направлено 272 исковых заявления в административный суд.

Во время проверок противопожарного состояния дошкольных и общеобразовательных учебных заведений было выявлено 309 тыс. 26 нарушений. В 16 тыс. 655 заведениях отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, в 4 тыс. 952 заведениях отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение, а в 1 тыс. 697 заведениях - внутреннее противопожарное водоснабжение; 2 тыс. 305 зданий требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 1 тыс. 420 зданиях необходимо перепланировать пути эвакуации, 6 тыс. 511 зданий необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мер к административной ответственности привлечены 26 тыс. 163 руководителя учреждений и ответственных должностных лиц и направлено 556 исковых заявлений в административный суд.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что по результатам проверок противопожарного состояния учреждений здравоохранения со стационарным лечением было выявлено 32 тыс. 221 нарушение.

В частности, в 1 тыс. 171 заведении обнаружено отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты, в 280 заведениях отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение, а в 354 заведениях - внутреннее противопожарное водоснабжение; 264 здания требует замены или ремонта системы электроснабжения, в 189 зданиях необходимо перепланировать пути эвакуации, а 503 здания не оборудованы первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мер к административной ответственности привлечены 1 тыс. 854 руководителя учреждений и ответственных должностных лиц и направлены 63 исковых заявления в административный суд.