АМКУ проверит рынок услуг по установке индивидуального отопления

Также комитет проверит рынок услуг по присоединению к тепловым сетям.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям субъектов хозяйствования и услуг по организации установки индивидуального отопления в домах.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Основанием для проведения исследования являются выявленные факты препятствий доступа на рынки поставки тепловой энергии новых субъектов хозяйствования и определение единого исполнителя услуг по организации установки индивидуального отопления в домах», - сказано в сообщении.

В рамках исследования Антимонопольный комитет проведет анализ состояния конкуренции на этих рынках и деятельности субъектов хозяйствования, а также органов местной власти на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции, добавили в АМКУ.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет оштрафовал четыре фармацевтические компании на сумму более 18 млн грн за согласованные антиконкурентные действия по завышению цены на лекарственные средства в 2012 - 2016 годах.