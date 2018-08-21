Украинцам сократили коммунальные субсидии более чем в четыре раза

Субсидии на оплату ЖКУ в январе-июле были назначены более 2,7 млн семей.

Жителям Украины в январе-июле 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 734 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 536,8 млн грн, в сельской – 197,2 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июле были назначены 2,667 млн семей. В городской местности субсидии назначены 1,76 млн семей, в сельской – 908,3 тыс. семей. По сравнению с январем-июлем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось 54,9%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года уменьшился на 28,8% – до 103,9 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.