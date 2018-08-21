В Украине введут европейские требования к теплоизоляции зданий

Благодаря этому украинцы смогут экономить до 15% тепла ежегодно, что в целом составляет около 3 млрд грн при термомодернизации 3% всех зданий.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает в государственных строительных нормах внедрить европейские требования к проведению фасадной теплоизоляции зданий, что позволит украинцам экономить до 15% тепловой энергии на ресурсах ежегодно.

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Как написал на своей странице в соцсети Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, соответствующие предложения содержатся в проекте новых государственных строительных норм (ГСН) «Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию».

По его словам, при обновлении ГСН по фасадной теплоизоляции Минрегион предложил привести в соответствие с европейскими требования о проведении подобных мероприятий, внедрить использование современных технологий и материалов, повысить надежность их использования.

«Благодаря этому украинцы смогут экономить до 15% тепла. В целом это около 3 млрд грн экономии при термомодернизации 3% всех зданий ежегодно. И чем больше будет реконструироваться и строиться таких домов, тем больше будет расти экономия», - сказал он.

Проведение таких мероприятий позволит также на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.

«Если сегодня примерный срок эксплуатации здания составляет 100 лет, то проведение мероприятий по теплоизоляции фасадов продлит ему жизнь еще до 20 лет», - написал он.

По словам замминистра, нормы распространяются на проектирование конструкций наружных стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (термомодернизации) с учетом требований Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений и ГСН «Основные требования к зданиям и сооружениям. Экономия энергии».

Обновленные государственные строительные нормы уже разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций и будут приняты в ближайшее время, добавил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначение.