В Украине запустили государственный реестр субсидиантов

Благодаря данному реестру уже удалось выявить 20 тыс. людей, которые получали двойные субсидии в нарушение законодательства.

Кабинет министр Украины запустил единый государственный реестр получателей субсидий, который позволить сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

«Наконец-то это произошло - мы создали единый национальный реестр получателей субсидий», - сказал в ходе принятия решения премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что благодаря данному реестру уже удалось выявить 20 тыс. людей, которые получали двойные субсидии в нарушение законодательства.

«Как мы видим, даже при первом анализе 20 тыс. людей получали по две субсидии, а это средства, которые принадлежат тем, кто нуждается в этой защите», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов. Министерство хочет понять и контролировать, как используются средства налогоплательщиков на программу льгот и субсидий.