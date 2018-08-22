Украинцы без счетчиков газа не смогут получить субсидии - СМИ

Таким образом правительство пытается стимулировать процесс установки газовых счетчиков.

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 октября 2018 года отменяются или не будут выдаваться субсидии тем потребителям, которые не установили счетчики газа.

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Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст постановления, который есть в распоряжении редакции.

«Льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа и письменно отказались от их установки за счет средств государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем», — говорится в постановлении правительства.

Таким образом правительство пытается стимулировать процесс установки газовых счетчиков.

Читайте продолжение темы: В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчиков газа - СМИ

Напомним, Кабинет министр Украины запустил единый государственный реестр получателей субсидий, который позволит сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.