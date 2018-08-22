Субсидии по-новому: украинцам обещают «живые» деньги для оплаты коммуналки с 2019 года

С 1 января 2018 года правительство запустило монетизацию субсидий на уровне поставщика услуг.

Полная монетизация субсидий на уровне потребителя коммунальных услуг будет поэтапно осуществлена в течение 2019 года, сообщил в ходе заседания правительства министр социальной политики Андрей Рева.

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«Стратегически мы идем к полной монетизации, как это предусмотрено законом. Мы ее рассматриваем как поэтапный процесс в течение 2019 года. Надеемся, в ближайшее время мы вместе с Минфином и Минэкономразвития уже будем обсуждать аспекты этой концепции для того, чтобы каждый наш гражданин, начиная с 2019 года, получал «живые» деньги для оплаты коммунальных услуг», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все так же будут начисляться по социальным нормам.