В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчиков газа - СМИ

Ранее СМИ сообщили, что правительство приняло постановление, согласно которому с 1 октября 2018 года отменяются или не будут выдаваться субсидии тем потребителям, которые не установили счетчики газа.

Кабинет министров не отменял субсидии на газ для граждан, у которых не установлены газовые счетчики.

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Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабмине.

"На заседании в среду данное решение не принималось. Этот вопрос с рассмотрения был снят", - сказал собеседник.

Ранее агентство «РБК-Украина» сообщило, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 октября 2018 года отменяются или не будут выдаваться субсидии тем потребителям, которые не установили счетчики газа.

Напомним, Кабинет министр Украины запустил единый государственный реестр получателей субсидий, который позволит сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.