Нацбанк обещает помочь пострадавшим от падения гривни "владельцам" валютной ипотеки

Национальный банк обещает в ближайшее время организовать встречу с представителями банков - крупнейших кредиторов по валютным ипотечным кредитам для выработки механизмов прощения курсовой разницы после реструктуризации валютных кредитов.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

К обсуждению этого вопроса Нацбанк намерен привлечь представителей Министерства финансов Украины, банковских ассоциаций, представителя Международного валютного фонда в Украине и представителей общественности.

НБУ напоминает, что по итогам последнего заседания парламентского банковского комитета принято решение создать рабочую группу при участии представителей профильных комитетов, Нацбанка, общественного совета при НБУ и представителей «кредитного майдана», основной задачей которой станет разработка законопроектов для решения проблем вкладчиков и заемщиков.

Напомним, Нацбанк в конце ноября уже сообщал о формировании инициативной группы для решения проблем реструктуризации валютных кредитов в гривню с участием представителей банков, специалистов банковских ассоциаций и общественного совета при НБУ.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины с начала этого года по официальному курсу обесценилась по отношению к доллару США почти в 2 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

Читайте такжеЧасть российских банков перестала выдавать ипотекиВ июле этого года в парламенте было зарегистрировано нескольку проектов с предложениями о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню, один из которых, разработанный представителем президента в Верховной Раде Русланом Князевичем, нашел наибольшую поддержку у банкиров и НБУ и впоследствии был принят в первом чтении. Повторное рассмотрение законопроекта не проводилось.

Законопроект Князевича предполагает конвертацию в гривню долгов по валютному кредиту не выше 1 млн грн по курсу на 1 января 2014 года. Кредит должен быть получен на приобретение единственного жилья для заемщика, и по нему не должно быть задолженности на 1 января. Неуплаченные обязательства по кредиту будут пересчитываться в гривню по официальному курсу на дату реструктуризации, а ежемесячный платеж по кредиту будет ограничен эквивалентом такого платежа по курсу на 1 января. Курсовая разница между обязательствами по кредиту на дату реструктуризации и на 1 января подлежит уплате заемщиком последним платежом и может быть прощена банком.