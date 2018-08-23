В Украине растет строительство

Строительные предприятия Украины в январе-июле увеличили объемы работ на 6,3% - до 61,1 млрд грн.

Строительные предприятия Украины в январе-июле 2018 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 6,3% – до 61,1 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличилось на 0,7% – до 30,37 млрд грн, в том числе по строительству нежилых зданий увеличились на 1,6% и составили 11,85 млрд грн, а по строительству жилых зданий почти не изменились и составили 15,41 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 12,7% и составил 30,73 млрд грн.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-июле составили 76,6% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 14% и 9,4% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 2,9% – до 14,04 млрд грн, выполнив 23% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 млрд грн.