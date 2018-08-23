App Store удалил российский сайт по поиску жилья в оккупированном Крыму из-за санкций

Через сайт "Суточно.ру" бронировалось более 20% жилья на аннексированном полуострове.

Компания Apple удалила из App Store российское приложение "Суточно.ру", позволяющее арендовать жилье в оккупированном Крыму из-за санкций.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечает издание, что через этот сайт бронировалось более 20% жилья на аннексированном полуострове.

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"Магазин не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложило эмбарго", — говорится в письме, которое получила от Apple российская компания.

Отмечается, что приложение снова могут включить в App Store при условии снятия санкций.

При этом в Google Play "Суточно.ру" по-прежнему доступен. В Google пояснили, что продукт присутствует на платформе, если не нарушает политики компании и норм локального законодательства.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировочно 22 августа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей.