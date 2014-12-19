На фоне панического спроса в Москве резко подорожали квартиры

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ и ажиотаж привели к росту стоимости квартир — крупные девелоперы Москвы и Подмосковья заявляют о повышении цен на 10-20% уже до конца года. Так компании готовятся к росту стоимости кредитов на новые проекты. Повышенный спрос на жилую недвижимость также быстро сменится его падением, предупреждают эксперты.

Как пишет «Комерсант», о намерении поднять стоимость квартир вчера заявила одна из крупнейших генподрядных компаний Москвы и области ГВСУ "Центр" (основной владелец — УК "Развитие" Михаила Черкасова). Стоимость жилья в объектах высокой степени готовности увеличится на 15-20%, а в 2015 году компания прогнозирует скачок цен еще на 40%. Удорожание в компании связывают с повышением ключевой ставки Центробанка до 17%, о котором было объявлено вечером в понедельник. По приблизительным расчетам, стоимость кредитов на новые проекты вырастет пропорционально ставке — на 6,5%, объясняет представитель ГВСУ "Центр" Алексей Вдовин. Средний размер текущей ставки кредитования проектов в компании не уточняют. По словам господина Вдовина, в ближайшее время компания также может немного снизить долю новых проектов, которые реализует в качестве девелопера.

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Последние несколько недель девелоперы и консультанты фиксировали на рынке недвижимости повышенный спрос. Так, в компании Est-a-Tet в ноябре объем сделок вырос на 30%, а в декабре достиг рекордного показателя. "Квартиры продаются с опережением из-за опасений людей потерять свои сбережения, но реальная покупательная способность будет падать", — считает руководитель аналитического центра Est-a-Tet Владимир Богданюк.

По его прогнозу, падение спроса может достигнуть 30%, на что повлияет и рост ипотечных ставок. Первая волна ажиотажного спроса в этом году пришлась на период с января по май, но стоимость квартир тогда выросла только на 5%, напоминает руководитель центра IRN.ru Олег Репченко. Сейчас единственная верная стратегия для девелоперов — не повышать цены, постаравшись продать как можно больше квартир в преддверии падения спроса, уверен он.