Розенко рассказал, как возможное подорожание газа повлияет на получателей субсидий

По его словам, субсидианты будут продолжать платить фиксированную сумму за услуги ЖКХ.

Жители Украины, получающие субсидии, не ощутят на себе повышения цены на газ для населения, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

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«Те люди, которые получают субсидии, их платеж за природный газ, жилищно-коммунальные услуги не увеличится, потому что он является фиксированным. Какова бы ни была цена на газ, человек будет платить ту же сумму», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о дате принятия Кабинетом министров решения о повышении цены на газ для населения, Розенко сказал, что не ожидает этого до приезда миссии Международного валютного фонда в Киев, которая ожидается 6 сентября.

Вице-премьер добавил, что пока нельзя точно утверждать, что повышение цены на газ для населения произойдет в ближайшее время.

«Я думаю, что сначала приедет миссия МВФ, будут проведены соответствующие переговоры, окончательное согласование этих вопросов. Я не готов сейчас говорить о какой-то конкретике – вообще будет ли повышаться цена на газ, а если будет, то на сколько, потому что продолжается дискуссия, продолжаются переговоры», - сказал он.

При этом Розенко признал, что есть объективные причины для такого непопулярного решения – за 2,5 года с момента предыдущего повышения цены на газ для населения мировая цена на «голубое топливо» увеличилась, к тому же за это время произошла девальвация гривни.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года.

26 июля Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.