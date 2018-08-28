На выплату субсидий может дополнительно понадобиться 7 миллиардов гривень - министр соцполитики

Размер субсидий на следующий год будет зависеть от цены на газ.

До конца этого года на выплату субсидий может потребоваться дополнительно еще 7 млрд грн. Это – при худшем сценарии, который просчитали в правительстве.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас просчитаны разные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года (нужно на субсидии в худшем случае)", – сказал Рева.

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Сейчас необходимости в дополнительных средствах нет.

"Сегодня еще не все средства государственного бюджета, около 55 млрд грн с (выделенных) 71 млрд, использовано на субсидии", – уточнил министр социальной политики.

Размер субсидии в следующем году будет зависеть от стоимости газа.

В летний период, когда нужно было переоформлять субсидии, обратилось около 4 млн человек. Из них субсидии назначены 3 млн 200 тыс. украинцам.