В Киеве не назвали точной даты, когда в городе появится горячая вода

В сентябре город таки надеется заключить соглашение с "Нафтогазом" для поставок газа.

КГГА совместно с НАК "Нафтогаз" наработала алгоритм действий для компромиссных решений, которые позволят восстановить газоснабжение и вернуть в дома горячую воду.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге сегодня, 28 августа, передает ТСН.

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Он отметил, что если будет погашена задолженность государства перед "Киевэнерго" в размере 729 млн грн (за разницу в тарифах), это откроет путь для легитимного решения вопроса заключения соглашения с НАК "Нафтогаз".

КГГА обращается к Кабмину с призывом внести изменения в правительственное постановление, чтобы закрыть обязательства города перед "Киевэнерго" за счет субвенции.

29 августа, рассказал Пантелеев, алгоритм запустят в действие. Если завтра будет принято решение в Кабмине, город и "Нафтогаз" заключат соглашение - 15-16 сентября. Относительно точной даты появления горячей воды в кранах, Пантелеев не назвал конкретного числа.