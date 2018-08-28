Ввод в эксплуатацию жилья сократился почти на треть

В городах введено в эксплуатацию 2,1 млн кв. м, в сельской местности – 1,2 млн кв. м.

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2018 года снизился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 3,261 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

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В то же время, в январе-июне принято в эксплуатацию дачных и садовых домов нового строительства общей площадью 195,2 тыс. кв. м, что на 7,4% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В целом в январе-июне 2018 года общая площадь принятых в эксплуатацию жилых зданий нового строительства (включая дачные и садовые дома) составила 3,456 млн кв. м, что по сравнению с январем-июнем 2017 года меньше на 27,8%.

В Киевской области в первом полугодии принято в эксплуатацию 594,1 тыс. кв. м, что на 28,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Киеве – 334,0 тыс. кв. м, что на 64,3% меньше показателя 2017 года.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 9% - до 10,206 млн кв. м.