Долги по субсидиям населению достигли 8,3 миллиарда гривень

Ведомство предупреждает о рисках не обеспечения до конца года этих выплат населению в полном объеме.

Задолженность по предоставленным льготам и субсидиям населению на оплату жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 июля составила 8,3 миллиарда гривень, 60% из которых просрочено.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на результаты анализа выполнения государственного бюджета Украины на 2018 год в первом полугодии.

По информации ведомства, в январе-июне была перечислена субвенция для предоставления льгот и жилищных субсидий на уровне 77% годового плана.

Учитывая эти показатели, Счетная палата предупредила о рисках не обеспечения до конца года этих выплат населению в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата по результатам анализа показателей за первое полугодие этого года констатировала риски невыполнения государственного бюджета Украины на 2018 год. По информации ведомства, план доходов общего фонда госбюджета в первом полугодии не выполнен на 15 миллиардов гривень, а задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла до крупнейшего с 2010 года объема в 2,7 миллиарда гривень.