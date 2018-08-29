Гройсман поручил найти деньги для возвращения Киеву горячей воды

Гройсман распорядился дать поручение министерству финансов, что касается источников финансирования, а Минрегиона оформить документ для подписания премьер-министром.

Кабмин рассмотрел внесение изменений в постановление КМУ № 110, касательно предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах, что позволит возобновить горячее водоснабжение киевлян.

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Об этом во время заседания Кабмина 29 августа заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ситуация критическая с поставкой газа в г. Киев, вследствие чего нет снабжения горячей воды и под угрозой начало отопительного сезона", - заявил во время заседания мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас нет возможности заключить договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом" из-за нерешенного вопроса долгов.

Разница в тарифах составляет около 729,5 миллионов гривень. Ее надо погасить "для предотвращения чрезвычайной ситуации в столице".

"Ситуация непростая, но надеемся она сегодня будет решена", - отметил Кличко.

"Я пообещал, что мы поможем Киеву и киевлянам выйти из этой сложной ситуации. Мы поработали с коллегами по правительству и максимально нашли возможности, чтобы поддержать Киев", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он распорядился дать поручение министерству финансов, что касается источников финансирования, а Минрегиона оформить документ для подписания премьер-министром.

Таким образом договор с НАК "Нафтогаз" должны заключить уже 15-16 сентября. После этой даты должен будет восстановлено газоснабжение киевских ТЭЦ.

Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" за неразрешенную ситуацию с долгами за газ. За это киевляне долгое время сидят без горячей воды. Под угрозой оказалось и теплообеспечения столицы в целом.