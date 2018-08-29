Киеву наконец-то вернут горячую воду: названа дата

Для решения этого вопроса премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн.

Централизованное горячее водоснабжение в Киеве возобновят до 15 сентября.

Об этом журналистам после заседания правительства 29 августа заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

"Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", - заявил он.

Кличко подтвердил, что 15 сентября горячая вода точно будет у киевлян.

Также он добавил, что не будет срыва отопительного сезона в столице.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

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28 августа заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что для подписания договора на поставку природного газа до 15 сентября между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" нужно, что бы правительство приняло решение о выделении субвенции.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Киевский городской голова Виталий Кличко выразил надежду, что через неделю правительство примет решение, которое урегулирует вопрос с энергообеспечением столицы. В частности, он сказал, что город ожидает на следующем заседании Кабинета министров «принятия документов, которые дадут возможность получать газ по цене «для населения», и заверил, что если «Киевтеплоэнерго» дадут газ, то горячая вода появится мгновенно. В свою очередь Пантелеев сообщил, что правительство 29 августа должно на своем заседании рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление КМУ № 110, касающихся предоставления Киеву субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах за энергоносители.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего, частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

По словам замглавы КГГА Пантелеева, задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз», в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).