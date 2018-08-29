В Украине изменят требования к размеру окон

Новую государственную строительную норму должны принять в ближайшее время.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует изменить государственную строительную норму (ГСН) относительно требований к размеру окон при строительстве зданий в зависимости от светоклиматических особенностей региона.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

«В новой ГСН по освещению мы предлагаем скорректировать расчеты естественного освещения в помещениях. В частности, уточнить зонирование территории Украины по световому климату, распределив ее на четыре зоны со светоклиматическими особенностями. Это даст возможность более корректно рассчитывать необходимую минимальную площадь окон в помещениях в разных регионах Украины, и, следовательно, повысит инсоляцию и комфорт в помещениях», - написал он.

Что касается зон, то в первую, по словам Парцхаладзе, планируется включить Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Волынскую области. Во вторую зону должны войти Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская и Сумская области. В третью зону включат Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую, Донецкую и Луганскую области. Четвертая зона включает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым.

Как добавил замминистра, новую государственную строительную норму должны принять в ближайшее время, а распространяться она будет на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также на проектирование наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог и парков.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.