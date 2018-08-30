Минрегион объявил о запуске «строительной амнистии»

Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию объектов.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины запускает механизм «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1), построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, данного решения ждут очень многие граждане, поскольку каждое пятое обращение в Государственную архитектурно-строительную комиссию сегодня касается именно «строительной амнистии».

«Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. В первую очередь это касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 кв. м. Мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких зданий», - написал Зубко.

По словам министра, порядок разработан во исполнение Закона №3696 «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ».

«Порядок обследования и принятия в эксплуатацию, который мы вводим, очень прост. Он не требует от украинцев лишних справок. Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию. Орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления», - написал Зубко.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость в Украине был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Процентную ставку налога определяют местные советы.

Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).

В 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. В 2018 году налогоплательщики платят налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за отчетный 2017 год.