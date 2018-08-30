Интернет-магазин Rozetka арендовал часть Главпочтамта в центре Киева

Rozetka заключила договор с «Укрпоштой» на аренду помещения в Главпочтамте за 70 млн грн сроком на пять лет.

Интернет-магазин Rozetka заключил договор с национальным оператором «Укрпошта» об аренде помещения в Главпочтамте на общую сумму 70 млн грн, сообщили в пресс-службе «Укрпошты».

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Как отмечается, Rozetka стала победителем соответствующего аукциона на площадке "Prozorro. Продажи".

«В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1 млн грн в месяц за аренду 1,5 тыс. кв. м площади», - говорится в сообщении.

Известно, что соглашение заключено сроком на 60 месяцев, а сумма договора за весь период составит более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды. При этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной плате.

«Укрпошта» реализует масштабный проект в сфере управления собственным портфелем недвижимости. Впервые компания оптимизирует площадь своих помещений и получит такие значительные средства от аренды - более 70 млн грн в рамках одного договора. От аренды помещения крупнейшим интернет-магазином Украины Rozetka мы также ожидаем синергетического эффекта - оформленные здесь покупки можно будет сразу отправлять в любой уголок Украины. Для клиентов «Укрпошты» работа отделения Главпочтамта также станет удобнее - все услуги можно будет получить в одном операционном зале, что сократит время обслуживания», - отметил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

По условиям аукциона, победитель обязан осуществить ремонт помещения, включая реконструкцию системы электроснабжения, и содержать помещения в надлежащем техническом состоянии в течение срока действия договора аренды.

Привлеченные средства «Укрпошта» планирует направить на развитие своей инфраструктуры и сети: открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния действующих, улучшение условий труда производственного персонала.

Как сообщал УНИАН, национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» начал сотрудничество с интернет-магазинами Rozetka и F.ua. В частности, «Укрпошта» начала доставлять товары для клиентов интернет-магазинов.

В июле «Укрпошта» объявила тендер на сдачу в аренду первого этажа здания Главпочтамта в Киеве под размещение отделения интернет-супермаркета.

В аренду сдается фасадное помещение с отдельным входом с Майдана Незалежности и круглосуточным доступом к объекту, стартовая цена составила 760 тыс. грн в месяц.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.