Под грифом "секретно": министр указал в ФБ источник денег на горячую воду в Киеве, а затем пост удалил

При этом сама стратегия реформы государственного управления будет частично пересмотрена. Позже данная информация была удалена из поста в Facebook.

Кабмин частично профинансирует государственную субвенцию Киеву на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги за счет перераспределение части средств, предусмотренных на 2018 год на программу реформы государственного управления.

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Об этом на своей странице Facebook сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

"Кстати, одним из источников субвенции планируется перераспределение части средств, предусмотренных на этот год на программу реформы государственного управления. Мы приняли это решение, оценив реальные потребности в финансировании, которые будут у нас до конца года", - заявил он.

Саенко добавил, что сама стратегия реформы государственного управления будет частично пересмотрена, учитывая результаты масштабной оценки и уроки, которые были вынесены из первого этапа реформы.

Однако позже данная информация была удалена из его поста в Facebook.

В прошлом году премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

При министерствах введен институт госсекретарей - он, по плану, разведет политические и административные функции руководителей ведомств. В дополнение к этому вводится так называемыми генеральные директораты, которые, в свою очередь, разделятся на управления и отделы, административно они будут подчиняться госсекретарю министерства.

Реформа финансируется за счет средств ЕС в объеме 104 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 миллионов гривень, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

В свою очередь, Киевский городской глава Виталий Кличко заверил, что благодаря предоставлению субвенции в столице может появиться горячая вода уже до 15 сентября.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего, частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 миллиардов гривень долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 миллиарда гривень начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 миллиарда гривень между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз", в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тысяч гривень).