В «Киевводоканале» опровергли распространенную в соцсетях информацию о промывке сетей хлором в тройной концентрации

В соцсетях распространили ложную информацию о промывке сетей хлором в тройной концентрации с пятницы до понедельника.

В водоснабжающей компании «Киевводоканал» заявляет, что распространенная в социальных сетях информация о якобы промывке водопроводных сетей хлором в тройной концентрации с пятницы по понедельник не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на «Киевводоканал».

«Промывка сетей, которые обслуживает «Киевводоканал», происходит исключительно по графику, согласованному со всеми службами города. К тому же, об этом мероприятии заранее обязательно уведомляются все жильцы, чьи дома попадают в зону промывки, через официальный сайт «Киевводоканала», СМИ, социальные сети, объявления на дверях подъездов», - говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что промывка производится в течение шести часов исключительно в ночное время с выпуском промывочной воды в канализационную систему, то есть без подачи в дома. После проведения работ обязательно берется анализ воды, и только после получения результата принимается решение о подаче воды во внутридомовые сети, то есть непосредственно в дома жильцов.