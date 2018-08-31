АМКУ подозревает восемь облгазов в махинациях со счетчиками для населения

Антимонопольный комитет начал расследование возможного нарушения законодательства 8 газопоставляющими компаниями при установлении счетчиков газа для населения.

Антимонопольный комитет начал расследование возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции операторами газораспределительных систем (ГРС, облгазами и горгазами) при установлении счетчиков природного газа для населения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, в комитет поступили заявления от субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке реализации счетчиков газа для населения, о возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов ГРС.

"По результатам рассмотрения указанных заявлений установлено, что при проведении тендеров на закупку счетчиков природного газа для потребителей операторы ГРС оказывали конкурентные преимущества одним субъектам хозяйствования перед другими. Вместе с тем, отказывали потребителям в установке счетчиков природного газа производства одних субъектов хозяйствования, взамен предлагая счетчики другого производителя", - говорится в сообщении.

По мнению АМКУ, такие действия операторов ГРС могут привести к ограничению конкуренции на рынке реализации счетчиков природного газа и к ущемлению интересов потребителей.

"Комитетом начато рассмотрение дела по признакам совершения компаниями «Винницагаз», «Ивано-Франковскгаз», «Днепргаз», «Львовгаз», «Харьковгоргаз», «Сумыгаз», «Черниговгаз» и «Черновцыгаз» нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке распределения природного газа", - говорится в сообщении комитета.

Также указано, что на данный момент АМКУ осуществляет сбор и анализ доказательств по делам.

По результатам рассмотрения дел будут приняты решения, предусмотренные законодательством.

Одновременно с этим АМКУ проводи исследование соответствия действий других операторов ГРС законодательству о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, в июле АМКУ начал исследование наличия возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции операторами газораспределительных систем (ГРС, облгазами и горгазами) при переводе абонентов на дистанционную передачу показателей потребления природного газа.

Также Генеральная прокуратура Украины начала расследование по подозрению в краже газа в течение 2017-2018 годов облгазами, конечным бенефициаром которых является украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Значительную долю на рынке распределения и поставок газа для нужд населения занимает группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF.